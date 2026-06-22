Приговор в законную силу не вступил.

Камешковский районный суд вынес приговор жителю соседнего региона, признанному виновным в попытке крупного мошенничества в составе преступной группы.Следствие установило, что в марте текущего года осужденный нашел в интернете объявление о работе курьером. Затем через мессенджер с ним связался неизвестный, предложивший доставлять ценности. Мужчина согласился, но вскоре понял, что участвует в преступной схеме с переводом похищенных денег на криптокошельки. От криминального заработка он отказываться не стал.8 апреля сообщник осужденного позвонил пожилому жителю Камешкова, сообщив о ложных подозрениях в незаконной деятельности. Пенсионера убеждали передать 370 тысяч рублей таксисту для «освобождения от уголовной ответственности».Поняв, что его обманывают, пенсионер обратился в полицию. Оперативники прибыли к нему домой, и при передаче денег таксисту, по указанию злоумышленника, пенсионер сказал, что средства — «на подарок внучке». Сотрудники полиции вместе с водителем направились в соседний регион, где курьер был задержан.Приговором суда виновному назначено полтора года лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.