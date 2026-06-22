Проект стоимостью свыше 5,9 млрд рублей рассчитан до 2031 года.

На минувшей неделе губернатор Владимирской области Александр Авдеев, генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин и руководитель округа Муром Евгений Рычков проинспектировали площадки АО «Муромтепловоз». В ходе встречи состоялся конструктивный диалог с администрацией завода и трудовым коллективом, включая как опытных сотрудников, так и недавно принятых специалистов.2 года назад легендарный завод стоял на пороге закрытия. Тогда при содействии Минпромторга удалось найти стратегического партнера в лице компании «КАМАЗ», обладающей колоссальным опытом антикризисного управления. Благодаря этому решению удалось сохранить уникальное производство и сберечь рабочие места для квалифицированных кадров.Сегодня завод загружен заказами на 95%, обеспечивая выпуск специальной техники и комплектующих. Штат предприятия насчитывает 400 человек, а на производственных площадках полным ходом идет модернизация цехов и установка современного оборудования.В планах властей — создание на базе завода крупного индустриального парка, проект которого рассчитан на период до 2031 года. Общий объем инвестиций превысит 5 миллиардов 900 миллионов рублей, что позволит трудоустроить полторы тысячи человек. Подготовку молодых кадров для новых мощностей возьмет на себя федеральная программа «Профессионалитет».Одним из первых резидентов новой площадки стала компания «Инжиниринг Сервис – Путьмаш». Предприятие уже проводит реконструкцию арендованных помещений и занимается выпуском специального подвижного состава для нужд РЖД. Возрождение завода с опорой на лучшие традиции прошлого станет мощным импульсом для экономики Мурома и всего региона.