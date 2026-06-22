Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.

Районная прокуратура совместно со специалистами Россельхознадзора провела инспекцию использования земель сельхозназначения около деревни Вакурино. Выяснилось, что руководитель местного крестьянского хозяйства грубо нарушил правила эксплуатации 3-х вверенных ему участков.Вместо выращивания агрокультур, предусмотренных целевым назначением, фермер забросил поля, позволив им зарасти деревьями и сорняками. Более того, предприниматель без разрешительных документов снял плодородный слой почвы и выкопал 8 прудов для разведения рыбы.В отношении нарушителя возбуждено несколько административных дел, включая статьи за нецелевое использование земли, порчу плодородного слоя и игнорирование обязанностей по охране почв. Прокурор внес главе хозяйства представление.