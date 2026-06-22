Животное попало в чужие руки, и законному хозяину пришлось отстаивать права на чистокровного коня в судебном порядке. Судья единогласно принял решение в пользу истца, обязав ответчика возвратить лошадь.

Исполнять вердикт взялись сотрудники ведомства. Было возбуждено исполнительное производство, обе стороны известили о процессе, а должнику под роспись вручили требование о добровольной передаче скакуна. Ему чётко разъяснили: отказ повлечёт силовое изъятие и административную ответственность. Добившись диалога с участниками спора, пристав сумел склонить ответчика к мирному разрешению ситуации без крайних мер. Тот дал согласие расстаться с животным без принуждения.Ради долгожданного события собственник специально пригнал из другого региона коневоз. В оговорённый день передача состоялась под контролем должностного лица — лошадь осмотрели и официально вручили владельцу.