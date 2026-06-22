Фигурант отправится в колонию на два года.

Ленинский районный суд Владимира вынес приговор 49-летнему жителю Казани, признанному виновным в хулиганстве с использованием оружия. В октябре прошлого года фигурант гостил у знакомого и в состоянии опьянения решил испытать его пневматическую винтовку.Выйдя на балкон, мужчина произвел выстрел в сторону улицы и попал в 17-летнего студента, который проходил мимо дома с друзьями. Подросток получил сквозное ранение плеча, квалифицированное медиками как легкий вред здоровью.Полицейские оперативно изъяли оружие и пулю, а самого стрелка заключили под стражу. Известно, что ранее мужчина уже имел проблемы с законом. Суд приговорил его к двум годам колонии общего режима. Также осужденный обязан выплатить пострадавшему сто тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.