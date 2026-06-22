Правительство региона поблагодарило врачей, медсестер и фельдшеров за их самоотверженный труд и верность призванию.

Накануне профессионального праздника в Больнице скорой медицинской помощи «Красный Крест» состоялось торжественное собрание. Правительство Владимирской области выразило благодарность всем, кто ежедневно стоит на страже здоровья и жизни людей.Заместитель главы администрации города Елена Запруднова обратилась к собравшимся со словами признательности за их высокий профессионализм и самоотверженный труд. Особую благодарность направили врачам, медсестрам, фельдшерам, санитаркам, а также административным работникам и специалистам скорой помощи.Глава города Сергей Волков подчеркнул, что, несмотря на активную модернизацию клиник, закупку нового оборудования и создание комфортных условий для работы, главной ценностью остается персонал. Он отметил, что именно люди в белых халатах, чье призвание — помогать, являются сердцем всей системы здравоохранения.Праздничное мероприятие стало поводом отметить вклад каждого сотрудника в развитие медицины. Медикам пожелали крепкого здоровья, новых профессиональных успехов и благополучия в личной жизни.