Дело направили в Ленинский районный суд.

Прокуратура Владимирской области передала в суд материалы дела в отношении 21-летнего жителя соседнего региона. Молодого человека обвиняют в нарушении правил движения, повлекшем гибель человека и бегство с места аварии.Инцидент произошел в январе 2025 года на улице Гастелло. Приезжий на автомобиле «БМВ» начал движение задним ходом во дворе, не убедившись в безопасности маневра. В результате водитель наехал на 86-летнюю женщину, двигавшуюся по краю проезда.Вместо оказания помощи пострадавшей фигурант покинул место происшествия и уехал. Пенсионерка была госпитализирована, но вскоре скончалась в больнице от полученных травм. Водителю грозит до 12 лет тюремного заключения.