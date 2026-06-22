На площади Победы во Владимире прошла акция «Свеча памяти».

Сегодня, в 4:00 в День памяти и скорби жители Владимира собрались на площади Победы, чтобы почтить подвиг фронтовиков и тружеников тыла. Участники памятного митинга вспомнили о суровых испытаниях, которые перенесли блокадники Ленинграда и узники концентрационных лагерей. Присутствующие склонили головы во время минуты молчания, посвященной 27 миллионам жертв той страшной трагедии.Победа в тысяча 1945 году потребовала колоссальных жертв от всего советского народа. Истории о мужестве предков бережно сохраняются в каждой российской семье. Память об этом беспримерном подвиге никогда не угаснет в сердцах потомков, передаваясь от родителей к детям.