Завершился судебный процесс над молодым человеком, вместе с несовершеннолетним другом устроившим передвижное производство запрещённых веществ в кузове неисправного автомобиля.

На скамье подсудимых оказался житель соседнего региона, чью вину Киржачский районный суд счёл полностью доказанной по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные хранение и изготовление наркотиков в крупном размере, совершённые без намерения сбыта).Материалами дела подтверждено, что осенью 2024 года двум приятелям, которым тогда едва исполнилось по 17 лет, захотелось испытать себя в роли изготовителей дурманящего зелья. Отыскав в сети нужную инструкцию, юные экспериментаторы заказали через теневой интернет-маркет химические реагенты, защитную экипировку, оборудование и приобрели старую «Газель», уже не способную передвигаться своим ходом.Производственный процесс злоумышленники наладили прямо в кузове этой машины, получив в итоге жидкость с низкокачественным наркотическим соединением. Поначалу импровизированная лаборатория базировалась у арендованного подельниками частного дома в Александровском округе, однако позже на эвакуаторе её передислоцировали в дачный массив Киржачского округа.Именно там незаконную деятельность пресекли полицейские, задержавшие обоих фигурантов и изъявшие готовый продукт вместе с опасной химией. Свою причастность к преступлению осуждённый и его товарищ полностью признали, причём дело второго выделено в самостоятельное производство. Согласно обвинительному приговору, виновному предстоит отбыть 1 год и 7 месяцев в исправительной колонии общего режима.Кроме того, вынесено решение о конфискации в пользу казны орудий преступления — автомобиля «Газель» и смартфона, посредством которого велась преступная деятельность.