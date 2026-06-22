Почти полностью утратившая зрение пожилая женщина осталась одна и предприняла отчаянную попытку разыскать родственников.

Как сообщили в пресс-службе Областной клинической больницы, не имея при себе телефона и ориентируясь лишь по памяти, пенсионерка сумела найти квартиру, в которой последний раз была четыре десятилетия назад.Стечение обстоятельств оказалось счастливым: выяснилось, что именно в этой квартире сейчас проживают родные операционной медсестры глазного отделения ОКБ. Они незамедлительно помогли женщине попасть на приём к офтальмологам, организовали полное обследование и добились экстренной госпитализации. Поставленный диагноз потребовал серьёзного вмешательства — врачи зафиксировали полное помутнение хрусталиков на обоих глазах. Хирурги провели операцию, после которой зрение удалось восстановить наполовину. «Для меня это стало вторым рождением, — призналась пациентка. — Теперь снова хочется жить и радоваться каждому дню».В настоящий момент пенсионерка продолжает находиться под наблюдением специалистов.