Супруга композитора улетела на отдых в Италию. Оттуда она поделилась солнечной фотографией, которая не оставила равнодушной поклонников.
Супруга композитора улетела на отдых в Италию. Оттуда она поделилась солнечной фотографией, которая не оставила равнодушной поклонников.
Композитор и
продюсер Игорь Крутой улетел отдыхать на курорт Порто-Черво в Сардинии. Его
супруга не могла не поделиться фотографией побережья и хорошей фигурой, которая
восхитила всех. Ольга, которой 54 года, похвасталась отличной фигурой в красном
купальнике. Снимок она подписала кратко: "Ах, лето!".
Подписчики
назвали Ольгу идеалом женской красоты и выразили свое восхищение ее формами.
"Ух ты, ну и фигурка! Класс! В чем секрет?", "Я вами восхищаюсь! Вы красотка!",
"Ольга, отлично выглядите! Прекрасная фигура! Вы образец для подражания", – написали
поклонники в Instagram.
Вместе с родителями
отдыхает и их младшая дочь Александра, которая три дня назад отпраздновала свое
15-летие. Супруги не стали устраивать шумной вечеринки и большого праздника, а
отметили день рождения в семейном кругу. "С Днем Рождения моя маленькая девочка", -
написал Игорь Крутой в Instagram. "С днем рождения, Сашенька! Будь,
счастлива и здорова", – присоединилась к нему супруга.