Супруга композитора улетела на отдых в Италию. Оттуда она поделилась солнечной фотографией, которая не оставила равнодушной поклонников.

Супруга композитора улетела на отдых в Италию. Оттуда она поделилась солнечной фотографией, которая не оставила равнодушной поклонников.Композитор ипродюсер Игорь Крутой улетел отдыхать на курорт Порто-Черво в Сардинии. Егосупруга не могла не поделиться фотографией побережья и хорошей фигурой, котораявосхитила всех. Ольга, которой 54 года, похвасталась отличной фигурой в красномкупальнике. Снимок она подписала кратко: "Ах, лето!".Подписчикиназвали Ольгу идеалом женской красоты и выразили свое восхищение ее формами."Ух ты, ну и фигурка! Класс! В чем секрет?", "Я вами восхищаюсь! Вы красотка!","Ольга, отлично выглядите! Прекрасная фигура! Вы образец для подражания", – написалипоклонники в Instagram.Вместе с родителямиотдыхает и их младшая дочь Александра, которая три дня назад отпраздновала свое15-летие. Супруги не стали устраивать шумной вечеринки и большого праздника, аотметили день рождения в семейном кругу. "С Днем Рождения моя маленькая девочка", -написал Игорь Крутой в Instagram. "С днем рождения, Сашенька! Будь,счастлива и здорова", – присоединилась к нему супруга.