Афинский Акрополь в воскресенье, 22 июля, не принимает туристов. Исторический памятник закрыт из-за сильной жары, сообщило министерство культуры и спорта Греции.

Афинский Акрополь в воскресенье, 22 июля, не принимает туристов. Исторический памятник закрыт из-за сильной жары, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство культуры и спорта Греции.В последние дни температура в Афинах поднимается до плюс 38 градусов в тени, а местами и до 40. Кроме того, вместе с массой горячего воздуха в регион пришла африканская пыль.В этой связи, согласно действующему трудовому законодательству Греции, было принято решение закрыть для публики археологический объект Акрополя и Дионисийского театра для защиты посетителей и сотрудников. Он также не будет работать в понедельник, 23 июля, с 14 часов.Посетителям, купивших электронные билеты на эти даты через интернет, предложили прийти в кассы и поменять их на другие дни.Акрополь в Афинах является самым посещаемым историческим памятником Греции. В 2017 году его посетили 2,766 миллиона человек.