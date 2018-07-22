Постоянные путешествия не проходят даром. И могут иметь самый неожиданный мотив.
Постоянные путешествия не проходят даром. И могут иметь самый неожиданный мотив.
В этом
убедилась телеведущая Анфиса Чехова, которая решила порадовать поклонников
фотографиями из поездок. Недавно она делилась впечатлениями от поездки в Чехию,
теперь же собирается поехать на Сицилию.
В свое посте
в Instagram Анфиса
рассказала, что каждый раз, возвращаясь в Москву из других стран, испытывает
некое похмелье. По ее словам, путешествия не только опьяняют, но и меняют,
соответственно, ей нужно время, что бы гармонично войти в привычную жизнь.
Теледива
добавила, что один из подписчиков даже оставил ей диагноз – дромомания, что
является импульсивным влечением к перемене мест. "Еще там в описании
фигурировало слово "бродяжничество", но я его удалила, потому как бродяжничать
я точно не люблю. Но вообще диагноз звучит не очень", – пояснила она. Чехова
добавила, что одним из главных критериев в любой поездке – это комфорт, а палатки,
хостелы и домики в глухой деревне совсем не привлекают.
Несмотря на
такой необычный диагноз, она считает нормальным, что внутри нее есть постоянное
желание все время куда-то ехать, жить в разных местах, в общем, не сидеть на
месте.
"В детстве
я, вообще, мечтала всю Жизнь провести в гостиницах! Пока мои подруги копили на
квартиру, грезили о собственном доме, я с радостью меняла одну красивую съемную
квартиру на другую, даже и не помышляя о собственном жилье! Мне нравилось
переезжать, оставляя в прежних квартирах старые воспоминания!" – поделилась
Чехова с подписчиками.
Она рассказала,
что проводит дома немного времени, и, как и мечтала в детстве, переезжает из
отеля в отель. Теперь
телеведущая ждет, когда
подрастет ее сын, чтобы путешествовать вместе. "Есть ли среди вас люди с
похожим диагнозом?", – заключила Анфиса.