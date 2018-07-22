Постоянные путешествия не проходят даром. И могут иметь самый неожиданный мотив.

Постоянные путешествия не проходят даром. И могут иметь самый неожиданный мотив.В этомубедилась телеведущая Анфиса Чехова, которая решила порадовать поклонниковфотографиями из поездок. Недавно она делилась впечатлениями от поездки в Чехию,теперь же собирается поехать на Сицилию.В свое постев Instagram Анфисарассказала, что каждый раз, возвращаясь в Москву из других стран, испытываетнекое похмелье. По ее словам, путешествия не только опьяняют, но и меняют,соответственно, ей нужно время, что бы гармонично войти в привычную жизнь.Теледивадобавила, что один из подписчиков даже оставил ей диагноз – дромомания, чтоявляется импульсивным влечением к перемене мест. "Еще там в описаниифигурировало слово "бродяжничество", но я его удалила, потому как бродяжничатья точно не люблю. Но вообще диагноз звучит не очень", – пояснила она. Чеховадобавила, что одним из главных критериев в любой поездке – это комфорт, а палатки,хостелы и домики в глухой деревне совсем не привлекают.Несмотря натакой необычный диагноз, она считает нормальным, что внутри нее есть постоянноежелание все время куда-то ехать, жить в разных местах, в общем, не сидеть наместе."В детствея, вообще, мечтала всю Жизнь провести в гостиницах! Пока мои подруги копили наквартиру, грезили о собственном доме, я с радостью меняла одну красивую съемнуюквартиру на другую, даже и не помышляя о собственном жилье! Мне нравилосьпереезжать, оставляя в прежних квартирах старые воспоминания!" – поделиласьЧехова с подписчиками.Она рассказала,что проводит дома немного времени, и, как и мечтала в детстве, переезжает изотеля в отель. Теперьтелеведущая ждет, когдаподрастет ее сын, чтобы путешествовать вместе. "Есть ли среди вас люди спохожим диагнозом?", – заключила Анфиса.