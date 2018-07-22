Поставки вооружений Армении, в соответствии с кредитным соглашением с Россией на 200 миллионов долларов, полностью завершены, сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян. По его словам, Ереван получил самое современное оружие.

Поставки вооружений Армении, в соответствии с кредитным соглашением с Россией на 200 миллионов долларов, полностью завершены, сообщил министр обороны Армении Давид Тоноян.В беседе с журналистами в воскресенье он заявил, что Ереван получил самое современное оружие. "Не исключено, что такого нет даже на вооружении российской армии", — цитирует слова главы оборонного ведомства РИА Новости.Тоноян также отметил, что армяно-российские дружественные отношения скреплены многими договорами, однако в случае необходимости некоторые их положения могут быть пересмотрены.Соглашение о предоставлении Россией Армении государственного экспортного кредита на 200 миллионов долларов на приобретение военной продукции российского производства было подписано в июне 2015 года.