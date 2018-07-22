Следствие проводит проверку информации о падении карусели с детьми в Центральном парке культуры и отдыха имени Маяковского (ЦПКиО) в Екатеринбурге,

Следователи проводят проверку информации о падении карусели с детьми в екатеринбургском парке культуры и отдыха имени Маяковского.Ранее сообщалось, что днем в воскресенье упала карусель для детей от 3 до 10 лет. Одну девочку зажало.В парк направлена следственно-административная группа.Администрация парка заявила полицейским, что недоразумение улажено, передает РИА Новости.