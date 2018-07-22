Польский альпинист Анджей Баргель первым в мире съехал на лыжах с вершины до основания горы Чогори — второй по высоте возвышенности Земли.

30-летний польский альпинист Анджей Баргель съехал с вершины Чогори (8611 метром) — второй по высоте возвышенности Земли. Из-за сложных условий ему даже пришлось остановиться на час на высоте 8000 – была порхая видимость.Баргель сделал это первым в мире.Ранее лыжник съезжал с Шишапангма (8013), затем Манаслу (8156), а в 2015 году Броуд-Пик (8051).Теперь его цель – Эверест (8848), передает ТАСС.