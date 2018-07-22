Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, завоевавший недавно в составе национальной команды бронзовые медали чемпионата мира в России, может в нынешнее межсезонье сменить клуб. Бельгийским хавбеком заинтересовалась дортмундская Боруссия.

Полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, завоевавший недавно в составе национальной команды бронзовые медали чемпионата мира в России, может в нынешнее межсезонье сменить клуб. Бельгийским хавбеком заинтересовалась дортмундская "Боруссия".По информации РИА Новости, немецкий клуб готов приобрести футболиста за 20 миллионов евро. В данный момент Витсель принадлежит "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Его контракт с китайской командой действует до 2019 года.Напомним, что бельгийский полузащитник четыре сезона выступал за санкт-петербургский "Зенит". В 2017 году он перебрался в китайский чемпионат.