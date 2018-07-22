Российский боксер Денис Лебедев, объявленный Всемирной боксерской ассоциацией чемпионом в отпуске, может сразиться с украинцем Александром Усиком, победившим в финале Всемирной боксерской суперсерии Мурата Гассиева. Об этом сообщил глава промоутерской компании Мир бокса Андрей Рябинский.

Российский боксер Денис Лебедев, объявленный Всемирной боксерской ассоциацией "чемпионом в отпуске", может сразиться с украинцем Александром Усиком, победившим в финале Всемирной боксерской суперсерии Мурата Гассиева. Об этом сообщил глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский.Напомним, что Лебедев был лишен чемпионского пояса WBA из-за отказа участвовать во Всемирной боксерской суперсерии. Однако он имеет полное право сразиться с победителем турнира."Такая идея есть, но пока ее никто не принял как идею, которую стоит воплощать в жизнь. Все размышляют над этой идеей", — цитирует Рябинского РИА Новости.22 июля абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе стал украинец Александр Усик, завладевший сразу четырьмя поясами.