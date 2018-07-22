Ровно пять лет назад герцогиня Кембриджская родила мальчика. Сегодня он получит необычный подарок от самой королевы.

Ровно пять лет назад герцогиня Кембриджская родила мальчика. Сегодня он получит необычный подарок от самой королевы.ПринцДжорджа Кембриджского, которому сегодня исполнилось пять лет, является всеголишь третьим в очереди на британский трон. Однако это не мешает ему быть обласканнымвниманием. В честь дня рождения пресс-служба британского королевского дворца опубликоваласвежее фото подросшего мальчика."Герцог игерцогиня Кембриджские рады поделиться с публикой новой фотографией принцаДжорджа в честь его пятого дня рождения. Спасибо всем за полные любвипоздравления!" – говорится в сообщении. На опубликованном снимке Джордж улыбается,стоя на фоне кирпичной стены.Ожидается,что сегодня мальчик получит подарок от Елизаветы II. Его ждут настоящие деньги,которые были изготовлены по указу королевы. Монета достоинством в 5 фунтовстерлингов пока не попала в обращение, но ее уже можно приобрести. На монетеизображен Святой Георгий. Ранее уже появлялись монеты специальной серии. Однаиз таких появилась в 2013 году с изображением детей герцогини Кэтрин и принца Уильяма.Напомним,что принц Уильям и его супруга помимо Джорджа воспитывают еще двоих детей. В 2015году на свет появилась дочь Шарлотта, а в апреле нынешнего года родилсямаленький принц Луи.