Ровно пять лет назад герцогиня Кембриджская родила мальчика. Сегодня он получит необычный подарок от самой королевы.
Ровно пять лет назад герцогиня Кембриджская родила мальчика. Сегодня он получит необычный подарок от самой королевы.
Принц
Джорджа Кембриджского, которому сегодня исполнилось пять лет, является всего
лишь третьим в очереди на британский трон. Однако это не мешает ему быть обласканным
вниманием. В честь дня рождения пресс-служба британского королевского дворца опубликовала
свежее фото подросшего мальчика.
"Герцог и
герцогиня Кембриджские рады поделиться с публикой новой фотографией принца
Джорджа в честь его пятого дня рождения. Спасибо всем за полные любви
поздравления!" – говорится в сообщении. На опубликованном снимке Джордж улыбается,
стоя на фоне кирпичной стены.
Ожидается,
что сегодня мальчик получит подарок от Елизаветы II. Его ждут настоящие деньги,
которые были изготовлены по указу королевы. Монета достоинством в 5 фунтов
стерлингов пока не попала в обращение, но ее уже можно приобрести. На монете
изображен Святой Георгий. Ранее уже появлялись монеты специальной серии. Одна
из таких появилась в 2013 году с изображением детей герцогини Кэтрин и принца Уильяма.
Напомним,
что принц Уильям и его супруга помимо Джорджа воспитывают еще двоих детей. В 2015
году на свет появилась дочь Шарлотта, а в апреле нынешнего года родился
маленький принц Луи.