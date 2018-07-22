Террористическая группировка Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв смертника около аэропорта Кабула в Афганистане, жертвами которого стали 16 человек.

За взрыв смертника у аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан) взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещено в РФ).В результате взрыва погибли 16 человек, передает РИА Новости.Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство после прибытия вице-президента Афганистана. Взрыв прогремел, когда конвой Дустума отъехал от аэропорта. Погибли 9 человек.Ни Дустум, ни его охрана не пострадали.Дустум бежал из страны в Турцию в 2017 году из-за подозрений в пытках и похищении своего политического противника Ахмада Ишчи. Официальных обвинений ему не было предъявлено. Официальная версия гласила, что Дустум уехал на лечение.По возвращении был встречен сторонниками.В 2008 году Дустум уже сбегал из Афганистана по аналогичной причине, однако вернулся по требованию экс-президента Хамида Карзая.