Террористическая группировка Исламское государство (ИГ, запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за взрыв смертника около аэропорта Кабула в Афганистане, жертвами которого стали 16 человек.
За взрыв смертника у аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле (Афганистан) взяла на себя террористическая организация ИГИЛ (запрещено в РФ).
В результате взрыва погибли 16 человек, передает РИА Новости.
Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство после прибытия вице-президента Афганистана. Взрыв прогремел, когда конвой Дустума отъехал от аэропорта. Погибли 9 человек.
Ни Дустум, ни его охрана не пострадали.
Дустум бежал из страны в Турцию в 2017 году из-за подозрений в пытках и похищении своего политического противника Ахмада Ишчи. Официальных обвинений ему не было предъявлено. Официальная версия гласила, что Дустум уехал на лечение.
По возвращении был встречен сторонниками.
В 2008 году Дустум уже сбегал из Афганистана по аналогичной причине, однако вернулся по требованию экс-президента Хамида Карзая.