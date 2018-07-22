Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон возглавляет рейтинг политиков, лучше подготовленных к ведению переговоров по Brexit и к тому, чтобы возглавить партию консерваторов на следующих выборах, чем нынешний премьер-министр Тереза Мэй. Данные опроса, проведенного службой YouGov, приводит британская The Sunday Times.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон возглавляет рейтинг политиков, лучше подготовленных к ведению переговоров по Brexit и к тому, чтобы возглавить партию консерваторов на следующих выборах, чем нынешний премьер-министр Тереза Мэй. Данные опроса, проведенного службой YouGov, приводит британская The Sunday Times.Опрос также выявил сильную поляризацию британцев: все больше людей недовольны двумя главными политическими партиями. Около 38 процентов опрошенных проголосовали бы на выборах за новую правую партию, приверженную реализации Brexit, а 24 процента готовы поддержать крайне правую антииммигрантскую и антиисламскую партию.Сообщается, что доноры консерваторов и сторонники бывшего лидера Партии независимости Соединенного Королевства (UKIP) Найджела Фараджа планируют собрать 10 миллионов фунтов стерлингов на создание новой партии, приверженной как раз реализации "жесткого" сценария выхода Британии из ЕС. Это может сделать победу консерваторов на следующих всеобщих парламентских выборах невозможной, передает ТАСС. Очередные такие выборы запланированы на 5 мая 2022 года — если не случится досрочных.