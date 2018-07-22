Отличным опытом назвал российский боксёр Марат Гассиев поражение от украинца Александра Усика в поединке Всемирной боксёрской суперсерии.

Отличным опытом назвал российский боксёр Марат Гассиев поражение от украинца Александра Усика в поединке Всемирной боксёрской суперсерии. На послематчевой пресс-конференции в Москве Гассиев поблагодарил свою команду и всех учителей. А также заявил, что увидел свои слабые стороны, над которыми будет работать, и пообещал вернуться на ринг намного сильнее.В эту субботу на поезда, самолеты и автобусы из Владикавказа в Москву билетов не осталось. Почти вся Северная Осетия-Алания приехала в "Олимпийский" поддержать Мурата Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии в бою за звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе.Главный бой большого боксерского вечера в Москве начался уже за полночь. Переполненный "Олимпийский", а ведь было ощущение, что всего за шесть дней, прошедших после финала чемпионата мира по футболу, переключить внимание публики довольно тяжело. У боксеров это получилось. Одни из самых активных на трибунах — футболисты сборной России Алан Дзагоев и Владимир Габулов. Пришли поддержать своего.Мурату Гассиеву — 24 года, Александру Усику — 31. Оба боксера максимально уважительным репликами в адрес друг друга создали совершенно уникальную атмосферу вокруг боя. Бой продлился все положенные 12 раундов по три минуты каждый. В четвертом раунде Гассиев отлично попал, но Усик удар выдержал. После этого преимущество более быстрого украинского боксера становилось все более заметным и впечатляющим. Быстрые ноги и быстрые руки Усика — Гассиев за своим соперников просто не успевал. В середине боя стало понятно — если Гассиев Усика в нокаут не отправит, то по очкам победит украинец."Отличный бой, отличный опыт! Поздравляю команду Усика. Есть над чем работать. Школа чувствуется. Намного больше боев будем работать и вернемся сильнее", — рассказал позже Мурат Гассиев.В итоге единогласным решением судей уверенную победу по очкам одержал Александр Усик.Главный трофей Всемирной боксёрской суперсерии — Кубок Мохамеда Али — Усик получал из рук супруги великого боксера — Лонни. На пресс-конференции абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе объявил, что посвящает победу отцу и тренерам.А также рассказал, чего он хочет больше всего, когда Кубок Мохамеда Али и четыре чемпионских пояса теперь его: "Детей не видел давно. Покажу в Киеве, потом в Симферополь поехать побаловаться".Уже в сентябре начнется второй сезон Всемирной боксерской суперсерии. И, как минимум, бои двух раундов — четвертьфинала и полуфинала — вновь примет Москва.