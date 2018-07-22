Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков рассказал журналистам о ходе возвращения сирийских беженцев на места проживания.

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Алексей Цыганков рассказал журналистам о ходе возвращения сирийских беженцев на места проживания. По оценке Цыганкова, на большей части территории Сирийской Арабской Республики мирные жители могут вновь жить в своих домах, пишет РИА Новости.Возвращающимся сирийцам на пунктах пропуска предоставляется горячее питание и первая медицинская помощь. К примеру, в Восточную Гуту из лагерей для беженцев вернулись уже 73 053 жителя. Сирийцы пользуются гуманитарными коридорами, чтобы уйти из-под контроля боевиков.Пользуясь случаем, Алексей Цыганков призвал лидеров незаконных вооруженных формирований, продолжающих вооруженную борьбу, встать на путь примирения и прекратить провокации. Постоянные обстрелы не позволяют справиться с тяжелой гуманитарной обстановкой в зонах деэскалации. Террористы за последние сутки применили минометы и артиллерию в провинции Латакия и в городе Алеппо.По словам Цыганкова, есть успехи в мирных переговорах с боевиками. За сутки они сдали зенитную пушку, ручной противотанковый гранатомет и большое количество боеприпасов.