Сотрудники ГИБДД рассказали о том, как правильно построить безопасный маршрут «дом-школа-дом», который поможет сохранить не только время, но и здоровье участников дорожного движения...

Сотрудники 10 СБ ДПС ГИБДД на спецтрассе ГУ МВД России по г. Москве провели профилактическое мероприятие в дошкольном отделении ГБОУ «Школа № 1130» на тему: «Вопросы безопасности передвижения детей на дорогах и улицах города».В уроке безопасности приняли участие не только дети, но и воспитатели. В начале беседы инспекторы напомнили дошкольникам о необходимости соблюдения Правил дорожного движения. Сотрудники ГИБДД рассказали о том, как правильно построить безопасный маршрут «дом-школа-дом», который поможет сохранить не только время, но и здоровье участников дорожного движения.Тема безопасности и правил поведения на улицах и дорогах в летний период особенно актуальна, поэтому дорожные полицейские сделали на ней особый акцент. Дети узнали о видах пешеходных переходов и правилах пересечения проезжей части дороги. Госавтоинспекторы обсудили с педагогами и дошколятами роль световозвращающих элементов, а также нарисовали на доске схему их расположения на одежде.Прослушав увлекательную лекцию, малыши наперебой задавали дорожным полицейским интересующие их вопросы и получали компетентные комментарии.Следующим этапом занятия стала викторина на тему: «Правила управления велосипедами и самокатами», в дополнение инспекторы рассказали о значении детских удерживающих устройств и светоотражающих элементов.Особое внимание автоинспекторы обратили на правила безопасности при управлении велосипедами и самокатами, а также рассмотрели варианты с «дорожными ловушками» и способами их преодоления.В завершение встречи сотрудники Госавтоинспекции продемонстрировали ребятам обучающий фильм, герои которого собственным примером показывают, как нужно вести себя на улицах, во дворах и при пересечении проезжей части. Инспекторы дорожно-патрульной службы вручили детям стильные фликеры с напоминаем о важности и необходимости их применения в темное время суток. Юные пешеходы поблагодарили гостей за полезное занятие и попросили новых друзей впредь преподавать подобные уроки.Управление ГИБДД ГУ МВД России по г. Москве(495) 624-45-81