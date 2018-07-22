Успехи правительственной армии Сирии в очищении юга страны от вооруженных отрядов оппозиции заставили Израиль эвакуировать из Сирии семьи членов организации Белые каски.

Успехи правительственной армии Сирии в очищении юга страны от вооруженных отрядов оппозиции заставили Израиль эвакуировать из Сирии семьи членов организации "Белые каски". В секретной операции по вывозу приняли участие Великобритания, Франция, Германия, Нидерланды и Канада. Речь идет примерно о 800 людях.Канада выразила готовность принять до 50 активистов организации с родными. В будущем число принятых может вырасти до 250, пишет РИА Новости. Процесс перевоза из Израиля в Канаду оппозиционеров растянется на несколько месяцев.Правительство Сирии обвиняло "Белые каски" в пропаганде через постановочные ролики в интернете и связях с экстремистами. В МИД России работу "журналистов" называли элементом информационной кампании по очернению сирийского лидера Башара Асада.