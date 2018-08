Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что СМИ неверно истолковали его поведение в прямом телеэфире на Аспенском форуме два дня назад. Тогда он весьма своеобразно отреагировал на известие о планах Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон этой осенью.

Директор национальной разведки США Дэн Коутс заявил, что СМИ "неверно истолковали" его поведение в прямом телеэфире на Аспенском форуме два дня назад. Тогда он весьма своеобразно отреагировал на известие о планах Дональда Трампа пригласить президента России Владимира Путина в Вашингтон этой осенью.Коутс выразил удивление, когда ему сообщили о намерении Трампа пригласить Путина в США, попросил повторить это, сделав вид, что не расслышал, а потом заявил: "Должно быть, это нечто особенное".Советники Трампа после инцидента возмутились тем, что "в какие-то моменты Коутс, казалось, смеялся над президентом". Высокопоставленный представитель Белого дома заявил газете The Washington Post, что Коутс "вышел из-под контроля", а телекомпания CNN сообщила, что многие представители американского разведсообщества теперь опасаются увольнения директора разведки.Теперь же Коутс заявил в эфире телеканала CNBC, что его "неловкая реакция" ни в коем случае не должна была "продемонстрировать неуважение или подвергнуть критике" действия президента Трампа, передает РИА Новости.Тем временем советник бывшего президента США Рональда Рейгана Сюзан Мэсси назвала намерение пригласить Владимира Путина в Вашингтон для продолжения переговоров "очень хорошим шагом" президента Трампа и "очень хорошим знаком"."Пришло время американцам увидеть Путина", — добавила Мэсси, консультировавшая Рейгана во время его переговоров с президентом СССР Михаилом Горбачевым.А сам Трамп вновь заявил в "Твиттере", что у него "была замечательная встреча с Путиным". Однако, посетовал американский президент, фейковые СМИ "использовали каждую частицу своей энергии, чтобы опорочить ее", что "очень плохо" для США.I had a GREAT meeting with Putin and the Fake News used every bit of their energy to try and disparage it. So bad for our country!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 июля 2018 г.