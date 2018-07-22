На что способен человек, обуреваемый
ревностью, предсказать невозможно. Иногда это безрассудство, граничащее с
преступлением, но бывает и так, что ревнивец идет до конца. Такие события
заканчиваются настоящей трагедией.
На что способен человек, обуреваемый
ревностью, предсказать невозможно. Иногда это безрассудство, граничащее с
преступлением, но бывает и так, что ревнивец идет до конца. Такие события
заканчиваются настоящей трагедией.
В 1968 году
именно так произошло в Курске: два солдата срочной службы расстреляли в городе семью
коммунистов в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Об
этом, по крайней мере, сообщили вражеские голоса.
Но на самом
деле все было несколько проще и даже страшнее. Никакого политического подтекста
эта история не имела, но было убито 14 и ранено 17 человек. Среди убитых были
маленькие дети.
Никто в СССР
тогда и думать не мог, что в стране может произойти террористический акт. А,
между тем, на привокзальной площади Курска два солдата внутренних войск, сами
того не зная, его совершили.
Рядовой Виктор Коршунов
и ефрейтор Юрий Суровцев расстреляли из
автомата два десятка человек. А произошло все из-за банальной ревности. Суровцев
до призыва в армию проходил лечение в Курской областной психиатрической
больнице с признаками психического инфантилизма. Удивительно, что он вообще
попал в ряды Вооруженных сил и даже получил звание ефрейтора.
Его сослуживец -
рядовой Коршунов – недалеко ушел от старшего по званию: перед призывом в армию он
был отчислен из института за поведение, недостойное советского студента. Но в
войсках он все-таки показал себя с лучшей стороны: Коршунов был лучшим стрелком
части, имел знак "Отличник Советской армии".
Незадолго до
дембеля Коршунов получил письмо от своей девушки, в котором она сообщала, что
отношения между ними кончились и она выходит замуж за другого. Эта история
стара как мир, сколько солдат получали такие письма…
Но Коршунов
решил уйти из жизни, заодно захватив с собой как можно больше народу. Рядовой и
ефрейтор решили действовать сообща. Мстители задумали напасть на какое-нибудь
серьезное учреждение, например, на горком КПСС, здание управления внутренних дел
или городскую прокуратуру.
Бойцы взяли с
собой два автомата Калашникова с боезапасом. Причем, весь этот арсенал они
спрятали в чемоданах, а чтобы автоматы поместились в них, отпилили у оружия
приклады.
Проведя регонсценировку
на местности, от идеи захватить горком пришлось отказаться. В том же здании
располагался опорный пункт милиции, а быть сразу же застреленными не входило в
планы Коршунова и Суровцева.
Тогда солдаты
отправились к железнодорожному вокзалу. Там, в доме, выходящем окнами на
привокзальную площадь, жила приятельница Коршунова и Суровцева. По некоторым
сведениям, оба даже бывали иногда у нее в гостях.
То, что было
дальше, напоминает фильм ужасов. Они позвонили в квартиру, где все уже спали.
Хозяйка спросила, кто там. Коршунов попросил позвать Тамару. Хозяйка, узнав
голос, открыла дверь и тут же упала, скошенная автоматной очередью. В квартире
находились восемь человек, в том числе и дети.
Ворвавшись туда,
преступники расстреляли младшую дочь хозяйки и ее мужа, затем убили их детей –
мальчика и двухлетнюю девочку. Проснулась и выбежала Тамара – старшая дочь
хозяйки. Коршунов отшвырнул ее в сторону и переключился на заплакавших детей.
Старшую девочку застрелил, а младшей, как утверждают ветераны милиции, разбил
голову утюгом. Живой осталась только Тамара. Ее связали и заперли в ванной.
Почти сутки
солдаты пьянствовали в квартире, заваленной трупами и смотрели телевизор. Когда кончилась водка,
Суровцев спустился в магазин и купил еще несколько бутылок.
На следующий
день бойцы заняли позицию у окна, из которого отлично просматривалась широкая
привокзальная площадь, и начали стрельбу короткими очередями. Людей на площади
было много, и жертвами этой стрельбы стало еще пять человек.
Затем появился
автозак с осужденными, которые должны были в этот день убыть на этап. Бандиты
открыли стрельбу по автозаку, одного из тех, кто в нем находился, убили.
Водитель сумел сориентироваться и отогнать машину в сторону, иначе жертв было
бы еще больше.
Милицейский
штаб, собравшийся в соседнем доме, начал безуспешные переговоры с террористами.
Через несколько часов прибыло военное начальство дезертиров, но и оно не смогло
уговорить солдат сдаться.
Пьяный Суровцев,
устав вести бессмысленные переговоры, впал в истерику и расстрелял напарника,
после чего сдался милиции. Выводили его из квартиры, переодев его в милицейскую
форму: боялись самосуда со стороны собравшейся у подъезда толпы.
Суд приговорил
ефрейтора Советской армии Юрия Суровцева к высшей мере наказания. Есть, правда, легенда,
которая гласит, что Суровцев был осужден на 11 лет, и что такой мягкий приговор
поверг в шок жителей Курска. Но это, скорее, чьи-то домыслы: судя по архивным документам,
убийцу все-таки расстреляли.