На что способен человек, обуреваемый ревностью, предсказать невозможно. Иногда это безрассудство, граничащее с преступлением, но бывает и так, что ревнивец идет до конца. Такие события заканчиваются настоящей трагедией.

На что способен человек, обуреваемыйревностью, предсказать невозможно. Иногда это безрассудство, граничащее спреступлением, но бывает и так, что ревнивец идет до конца. Такие событиязаканчиваются настоящей трагедией.В 1968 годуименно так произошло в Курске: два солдата срочной службы расстреляли в городе семьюкоммунистов в знак протеста против ввода советских войск в Чехословакию. Обэтом, по крайней мере, сообщили вражеские голоса.Но на самомделе все было несколько проще и даже страшнее. Никакого политического подтекстаэта история не имела, но было убито 14 и ранено 17 человек. Среди убитых былималенькие дети.Никто в СССРтогда и думать не мог, что в стране может произойти террористический акт. А,между тем, на привокзальной площади Курска два солдата внутренних войск, самитого не зная, его совершили.Рядовой Виктор Коршунови ефрейтор Юрий Суровцев расстреляли изавтомата два десятка человек. А произошло все из-за банальной ревности. Суровцевдо призыва в армию проходил лечение в Курской областной психиатрическойбольнице с признаками психического инфантилизма. Удивительно, что он вообщепопал в ряды Вооруженных сил и даже получил звание ефрейтора.Его сослуживец -рядовой Коршунов – недалеко ушел от старшего по званию: перед призывом в армию онбыл отчислен из института за поведение, недостойное советского студента. Но ввойсках он все-таки показал себя с лучшей стороны: Коршунов был лучшим стрелкомчасти, имел знак "Отличник Советской армии".Незадолго додембеля Коршунов получил письмо от своей девушки, в котором она сообщала, чтоотношения между ними кончились и она выходит замуж за другого. Эта историястара как мир, сколько солдат получали такие письма…Но Коршуноврешил уйти из жизни, заодно захватив с собой как можно больше народу. Рядовой иефрейтор решили действовать сообща. Мстители задумали напасть на какое-нибудьсерьезное учреждение, например, на горком КПСС, здание управления внутренних делили городскую прокуратуру.Бойцы взяли ссобой два автомата Калашникова с боезапасом. Причем, весь этот арсенал ониспрятали в чемоданах, а чтобы автоматы поместились в них, отпилили у оружияприклады.Проведя регонсценировкуна местности, от идеи захватить горком пришлось отказаться. В том же зданиирасполагался опорный пункт милиции, а быть сразу же застреленными не входило впланы Коршунова и Суровцева.Тогда солдатыотправились к железнодорожному вокзалу. Там, в доме, выходящем окнами напривокзальную площадь, жила приятельница Коршунова и Суровцева. По некоторымсведениям, оба даже бывали иногда у нее в гостях.То, что былодальше, напоминает фильм ужасов. Они позвонили в квартиру, где все уже спали.Хозяйка спросила, кто там. Коршунов попросил позвать Тамару. Хозяйка, узнавголос, открыла дверь и тут же упала, скошенная автоматной очередью. В квартиренаходились восемь человек, в том числе и дети.Ворвавшись туда,преступники расстреляли младшую дочь хозяйки и ее мужа, затем убили их детей –мальчика и двухлетнюю девочку. Проснулась и выбежала Тамара – старшая дочьхозяйки. Коршунов отшвырнул ее в сторону и переключился на заплакавших детей.Старшую девочку застрелил, а младшей, как утверждают ветераны милиции, разбилголову утюгом. Живой осталась только Тамара. Ее связали и заперли в ванной.Почти суткисолдаты пьянствовали в квартире, заваленной трупами и смотрели телевизор. Когда кончилась водка,Суровцев спустился в магазин и купил еще несколько бутылок.На следующийдень бойцы заняли позицию у окна, из которого отлично просматривалась широкаяпривокзальная площадь, и начали стрельбу короткими очередями. Людей на площадибыло много, и жертвами этой стрельбы стало еще пять человек.Затем появилсяавтозак с осужденными, которые должны были в этот день убыть на этап. Бандитыоткрыли стрельбу по автозаку, одного из тех, кто в нем находился, убили.Водитель сумел сориентироваться и отогнать машину в сторону, иначе жертв былобы еще больше.Милицейскийштаб, собравшийся в соседнем доме, начал безуспешные переговоры с террористами.Через несколько часов прибыло военное начальство дезертиров, но и оно не смоглоуговорить солдат сдаться.Пьяный Суровцев,устав вести бессмысленные переговоры, впал в истерику и расстрелял напарника,после чего сдался милиции. Выводили его из квартиры, переодев его в милицейскуюформу: боялись самосуда со стороны собравшейся у подъезда толпы.Суд приговорилефрейтора Советской армии Юрия Суровцева к высшей мере наказания. Есть, правда, легенда,которая гласит, что Суровцев был осужден на 11 лет, и что такой мягкий приговорповерг в шок жителей Курска. Но это, скорее, чьи-то домыслы: судя по архивным документам,убийцу все-таки расстреляли.