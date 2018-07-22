В Китае разразился громкий скандал, в центре которого оказался крупный производитель фармацевтической продукции из провинции Цзилинь Changchun Changsheng Life Sciences. Эта компания занимает второе место в стране по объемам производства вакцины от бешенства.

В Китае разразился громкий скандал, в центре которого оказался крупный производитель фармацевтической продукции из провинции Цзилинь Changchun Changsheng Life Sciences. Эта компания занимает второе место в стране по объемам производства вакцины от бешенства.Государственное управление КНР по контролю продуктов питания и медикаментов заявило после проведенной проверки, что Changchun Changsheng Life Sciences должна немедленно прекратить производство вакцины. От властей провинции ведомство потребовало отозвать у компании сертификат надлежащей производственной практики (GMP), а также международную лицензию на производство медицинских препаратов, передает РИА Новости со ссылкой на заявление госуправления.Проведенная проверка деятельности компании показала, что производитель фальсифицирует данные и нарушает государственные стандарты качества продукции. В управлении сообщили, что партия вакцины, произведенной с нарушениями, не была поставлена на рынок и находится под контролем. Расследование на предприятии продолжается.Тем не менее эти заявления не успокоили граждан КНР, они открыто выражают свое беспокойство и даже гнев в соцсетях. Некоторые пользователи обвиняют в безответственности компанию, а также фармацевтическую отрасль и даже власти КНР.Changchun Changsheng является дочерним предприятием Changsheng Biotechnology. По сообщению Центрального телевидения Китая, последняя уже принесла публичные извинения и добровольно отозвала всю свою вакцину от бешенства, присутствующую на рынке. Производитель отметил, что отзыв столь большого объема вакцины обойдется ему примерно в 200 миллионов юаней (около 30 миллионов долларов).В Китае это уже второй за последнее время крупный скандал, связанный с производством вакцины. 18 июля управление по контролю продуктов питания и медикаментов провинции Цзилинь сообщило о начале расследования в отношении производства вакцины от дифтерии, столбняка и коклюша (DTaP). Еще один крупный скандал произошел в КНР в феврале 2016 года. Тогда полиция провинции Шаньдун сообщила об аресте матери с дочерью, которых обвиняли в незаконной продаже просроченных или хранимых с нарушениями вакцин в 20 провинциях Китая с 2011 года. Женщины получили 19 и 6 лет заключения. В конце 2013 года китайском городе Шэньчжэнь после проведения вакцинации от гепатита В скончались семь детей.