Техногенная опасность сооружения угрожает людям. Но что делать в этой ситуации, украинские власти не знают.
Техногенная опасность сооружения угрожает людям. Но что делать в этой ситуации, украинские власти не знают.
Власти
Украины намерены в ближайшее время провести экспертизу Крымского моста, чтобы
найти подтверждение возможности экологической катастрофе. Как рассказал в
интервью ObozTV экс-вице-премьер полуострова, а ныне депутат Верховной Рады
Андрей Сенченко, в случае выявления какой-либо опасности, Украина обратится к
странам Черноморского бассейна.
Парламентарий
назвал мост не до конца построенным, но введенным в эксплуатацию сооружением и
считает, что проблемы возникнут еще до полной проектной нагрузки. Сенченко
утверждает, что, согласно выводам специалистов, при строительстве Крымского
моста было "нарушено все". "Поэтому для меня, в первую очередь, это объект
очень большой техногенной опасности. Как для Азовского моря, судоходства, так и
для людей, которые сейчас используют это сооружение", – заявил Сенченко.
При этом,
подчеркнул он, в случае возвращения Крыма в состав Украины, проблему с техногенной
опасностью надо будет как-то решать. "Украине он не нужен, его эксплуатация
дорого стоит, а ее снос будет стоить еще больше", – отметил Сенченко.
Депутат
также положительно оценил эффект от ужесточения санкций в отношении лиц,
причастных к строительству Крымского моста. Западным партнерам Украины, считает
он, тоже не нравится вся эта ситуация. негативных последствий. В этой связи,
полагает Сенченко, Украине следует занимать более последовательную позицию. "Если
мы требуем от наших друзей или гарантов нашей безопасности усиления санкций, то
очень важно, чтобы мы были искренними и на 100 % использовали наши возможности",
– подчеркнул он.