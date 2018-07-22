Техногенная опасность сооружения угрожает людям. Но что делать в этой ситуации, украинские власти не знают.

Техногенная опасность сооружения угрожает людям. Но что делать в этой ситуации, украинские власти не знают.ВластиУкраины намерены в ближайшее время провести экспертизу Крымского моста, чтобынайти подтверждение возможности экологической катастрофе. Как рассказал винтервью ObozTV экс-вице-премьер полуострова, а ныне депутат Верховной РадыАндрей Сенченко, в случае выявления какой-либо опасности, Украина обратится кстранам Черноморского бассейна.Парламентарийназвал мост не до конца построенным, но введенным в эксплуатацию сооружением исчитает, что проблемы возникнут еще до полной проектной нагрузки. Сенченкоутверждает, что, согласно выводам специалистов, при строительстве Крымскогомоста было "нарушено все". "Поэтому для меня, в первую очередь, это объекточень большой техногенной опасности. Как для Азовского моря, судоходства, так идля людей, которые сейчас используют это сооружение", – заявил Сенченко.При этом,подчеркнул он, в случае возвращения Крыма в состав Украины, проблему с техногеннойопасностью надо будет как-то решать. "Украине он не нужен, его эксплуатациядорого стоит, а ее снос будет стоить еще больше", – отметил Сенченко.Депутаттакже положительно оценил эффект от ужесточения санкций в отношении лиц,причастных к строительству Крымского моста. Западным партнерам Украины, считаетон, тоже не нравится вся эта ситуация. негативных последствий. В этой связи,полагает Сенченко, Украине следует занимать более последовательную позицию. "Еслимы требуем от наших друзей или гарантов нашей безопасности усиления санкций, тоочень важно, чтобы мы были искренними и на 100 % использовали наши возможности",– подчеркнул он.