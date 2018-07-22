Прибавление в семействе, о котором объявила новоиспеченная мать, как оказалось, имеет важный нюанс. Ксении пришлось объясняться.

Прибавление в семействе, о котором объявила новоиспеченная мать, как оказалось, имеет важный нюанс. Ксении пришлось объясняться.ПодростокНикита, который был якобы усыновлен ведущей, вернулся в челябинский детскийдом. Об этом рассказала сама Ксения изданию StarHit. Она подчеркнула, что усыновления небыло. Их общение и тот факт, что подросток уже гостил у нее, Стриж назвала "гостевымрежимом".Ведущаярассказала, что около года назад познакомилась Никитой, он ей понравился своейоткрытостью и индивидуальностью. Узнав о непростой судьбе парня, она решила емупомочь. "Мы договорились, что если он захочет приехать в столицу, то пустьсмело пишет, встречу! Слово свое сдержала. Никита гостил у меня зимой, а сейчася помогала ему в поступление в профессиональное цирковое училище", – пояснилаона.По словамКсении, подросток сейчас заканчивает 9 класс и хочет стать студентом факультетаэстрады. Однако в этот поступить не удалось, он не прошел третий экзамен. Темне менее, Никита в следующем году предпримет очередную попытку. Стрижрассказала, что парень хочет быть похожим на актера Александра Олешко, которыйтак же заканчивал подобное заведение.Стрижотметила, всегда готова помогать Никите. "Если он сможет поступить, то ему позакону обязаны выделить здесь общежитие. Думаю, мы с Никитой обязательно будемвстречаться на выходных, посещать различные музеи и мероприятия", – считаетона.Отметим, чтонесколько лет назад радиоведущая Ксения Стриж в четвертый раз вышла замуж замужчину по имени Андрей, который моложе ее на 17 лет. Именно тогда она поняла,что готова воспитывать ребенка.