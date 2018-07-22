Российская легкоатлетка Мария Ласицкене показала лучший результат в прыжках в высоту на очередном этапе Бриллиантовой лиги, который прошел в Лондоне. Россиянка преодолела планку на высоте 2,04 метра. Таким образом, она повторила свой лучший результат в нынешнем сезоне.

Российская легкоатлетка Мария Ласицкене показала лучший результат в прыжках в высоту на очередном этапе "Бриллиантовой лиги", который прошел в Лондоне. Россиянка преодолела планку на высоте 2,04 метра. Таким образом, она повторила свой лучший результат в нынешнем сезоне.Мария Ласицкене попыталась затем взять высоту 2,08 метра. Однако все ее три попытки закончились неудачно. Тем не менее ей этого хватило, чтобы одержать победу в Лондоне.Итальянка Елена Валлортигара заняла второе место на этапе "Бриллиантовой лиги" с результатом 2,02 метра. Бронзу между собой поделили американка Вашти Каннингем и британка Морган Лейк, преодолевшие планку на высоте 1,91 м.