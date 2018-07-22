Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим иорданским коллегой Айманом Сафади ситуацию в Сирии и эвакуацию членов Белых касок, сообщает в воскресенье российский МИД в Facebook.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил со своим иорданским коллегой Айманом Сафади ситуацию в Сирии и эвакуацию членов "Белых касок", сообщает в воскресенье российский МИД в Facebook.По информации ведомства, разговор состоялся по инициативе иорданской стороны, ситуация в Сирии обсуждалась в свете успешно проходящей антитеррористической операции на юго-западе этой страны.Сафади проинформировал Лаврова о прибытии в Иорданию членов НПО "Белые каски", которые через короткое время будут перенаправлены в ряд западных стран.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что разрешил эвакуировать из Сирии членов организации "Белые каски" и их семьи по просьбе лидеров США и Канады. Трансфер "Белых касок" через Израиль Нетаньяху, по его словам, разрешил в качестве гуманитарного жеста. По сообщениям СМИ, в ходе ночной операции через Израиль в Иорданию были эвакуированы примерно 800 человек. Как ожидается, их примут Германия, Великобритания и Канада.