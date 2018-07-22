Сильный ливень подтопил дороги в Краснодаре, где за 35 минут выпало 30 мм осадков, и ливневки не справились с объемом воды.

В Краснодаре чуть больше чем за полчаса выпало 30 миллиметров осадков. Ливневки не справились, и дороги подтопило.На откачку воды отправлены подразделения федеральной противопожарной службы, центра мониторинга дорожного движения и транспорта, службы спасения. Экстренные службы находятся в состоянии полной готовности, ведется круглосуточный мониторинг ситуации из-за непогоды.В некоторых районах Кубани, особенно на Черноморском побережье от Сочи до Новороссийска, ожидается сильный дождь, местами выпадение града, передает ТАСС.По данным Росгидромета, в Волгоградской области 22-24 июля местами ожидаются сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и шквалистым усилением ветраВ Волгограде в среду был снят режим ЧС из-за ливня, который обрушился на город 15 июля, когда выпало 70 миллиметров осадков. Пострадала городская инфраструктура, произошел размыв грунта на склонах, в том числе и стадиона "Волгоград Арена", передает РИА Новости.