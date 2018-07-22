Датский велогонщик Магнус Корт Нильсен впервые в своей карьере стал победителем этапа знаменитой многодневки Тур де Франс. Датчанин, представляющий команду Astana Pro Team, проехал дистанцию 181 км за 4 часа 25 минут 52 секунды.

Датский велогонщик Магнус Корт Нильсен впервые в своей карьере стал победителем этапа знаменитой многодневки "Тур де Франс". Датчанин, представляющий команду Astana Pro Team, проехал дистанцию 181 км за 4 часа 25 минут 52 секунды.Вторым к финишу на 15-м этапе престижнейшей велогонки прибыл испанец Ион Исагирре из Bahrain-Merida. В тройке лучших оказался представитель Trek Factory Racing Бауке Моллема из Голландии.Россиянин Ильнур Закарин из команды "Катюша-Альпецин" занял лишь 54-е место (+13,11).