В МФЦ будут организованы новые виды деятельности

В МФЦ будут организованы новые виды деятельностиНовые виды услуг для предпринимателей будут оказываться на базе многофункциональных центров (МФЦ) Костромской области, сообщается на сайте областной администрации.В МФЦ будут оказывать услуги, необходимые для начала и развития предпринимательской деятельности, а также услуги федеральной корпорации по развитию малого и среднего бизнеса. Сообщается, что это упростит предпринимателям доступ к услугам страховых и финансово-кредитных компаний, ресурсоснабжающих организаций, инфраструктуре поддержки бизнеса.Также в МФЦ будут организованы новые виды деятельности: прием безналичных платежей в счет платы за государственные и муниципальные услуги и обеспечение бесплатного доступа заявителей к порталам gosuslugi.ru, 44gosuslugi.ru.