Водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил родителей и ребенка, прогуливавшихся по тротуару. В последний момент отец заметил опасность и успел сдвинуть малыша в сторону. Отец семейства погиб, остальные пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Камера наблюдения запечатлела момент трагедии, разыгравшейся в воскресенье, 22 июля, на улице Сысоева в Хабаровске.На записи видно, как родители и маленький ребенок прогуливаются по тротуару. В какой-то момент в кадре появляется неуправляемый автомобиль Nissan Skyline, вылетевший за пределы проезжей части.За мгновение до столкновения отец заметил опасность и успел сдвинуть малыша в сторону. Не исключено, что это действие спасло ребенку жизнь.В итоге легковушка снесла пешеходов, едва не сбив еще двух детей на велосипедах и врезавшись в торговый киоск.Как сообщают местные СМИ, от полученных травм глава семейства скончался на месте, его супруга и ребенок госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительной информации, женщина находится в состоянии комы.Мужчина, находившийся за рулем Nissan, был в состоянии сильного опьянения. От разъяренных горожан, ставших свидетелями ЧП, его спасло только прибытие полиции.По некоторым данным, нетрезвый лихач до момента ДТП некоторое время гонял и дрифтовал на улицах неподалеку от места аварии.Также сообщается, что виновник произошедшего не является владельцем транспортного средства и машина может быть угнана, однако эти сведения пока не нашли подтверждения в официальных источниках.