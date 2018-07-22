Полет из Москвы в Петербург должен быть быстрым и комфортным, считает Орбакайте. Однако тяга к роскоши пришлась не всем по душе.
Полет из Москвы в Петербург должен быть быстрым и комфортным, считает Орбакайте. Однако тяга к роскоши пришлась не всем по душе.
Певица Кристина
Орбакайте рассказала о своем плотном графике и гастрольной деятельности. А
также выложила в Instagram фотографию, где она сидит в частном самолете, который направляется
из Москвы в Санкт-Петербург. "Не прерывая репетиций в Современнике лечу на
выступление на фестиваль "Белые ночи", – подписала она снимок.
Это вызвало
агрессию поклонников, которые призвал Кристину быть скромнее и сочли глупым
поступок летать в не столь отдаленные друг от друга города частным рейсом. Они
счоли такую фотографию позерством.
"Личный
самолет? До Питера?", – спросила подписчицы. "Как это глупо... От Кристины не
ожидала", – добавила другая. "Шикует и сорит деньгами, а работяги еле концы с
концами сводят", – написала поклонница. "Зачем злить пользователей? Что до
Питера поезда уже не ходят?" – поинтересовался пользователь Сети. "Не дразни",
– посоветовал еще один.
Впрочем,
нашлись и те, кто объяснил такой полет усталостью певицы и желанием сберечь
силы, ведь артистам нужно постоянно быть в форме и хорошо выглядеть. По их
словам, корзины с фруктами на фото – лишнее тому подтверждение.