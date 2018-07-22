Полет из Москвы в Петербург должен быть быстрым и комфортным, считает Орбакайте. Однако тяга к роскоши пришлась не всем по душе.

Полет из Москвы в Петербург должен быть быстрым и комфортным, считает Орбакайте. Однако тяга к роскоши пришлась не всем по душе.Певица КристинаОрбакайте рассказала о своем плотном графике и гастрольной деятельности. Атакже выложила в Instagram фотографию, где она сидит в частном самолете, который направляетсяиз Москвы в Санкт-Петербург. "Не прерывая репетиций в Современнике лечу навыступление на фестиваль "Белые ночи", – подписала она снимок.Это вызвалоагрессию поклонников, которые призвал Кристину быть скромнее и сочли глупымпоступок летать в не столь отдаленные друг от друга города частным рейсом. Онисчоли такую фотографию позерством."Личныйсамолет? До Питера?", – спросила подписчицы. "Как это глупо... От Кристины неожидала", – добавила другая. "Шикует и сорит деньгами, а работяги еле концы сконцами сводят", – написала поклонница. "Зачем злить пользователей? Что доПитера поезда уже не ходят?" – поинтересовался пользователь Сети. "Не дразни",– посоветовал еще один.Впрочем,нашлись и те, кто объяснил такой полет усталостью певицы и желанием сберечьсилы, ведь артистам нужно постоянно быть в форме и хорошо выглядеть. По ихсловам, корзины с фруктами на фото – лишнее тому подтверждение.