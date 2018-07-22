Папа Римский Франциск обратился к международному сообществу с призывом действовать решительно и оперативно, чтобы не допускать повторения крушений судов с мигрантами в Средиземном море.

Папа Римский Франциск обратился к международному сообществу с призывом "действовать решительно и оперативно", чтобы не допускать повторения крушений судов с мигрантами в Средиземном море.В ходе традиционной воскресной проповеди на площади Святого Петра понтифик отметил, что трагические новости о крушениях лодок с мигрантами в последнее время поступают достаточно часто. Он напомнил, что только на этой неделе жертвами крушения судна с мигрантами у берегов Северного Кипра стали по меньшей мере 19 человек, еще 25 считаются пропавшими без вести. Папа выразил соболезнования родным погибших.В этой связи глава Ватикана призвал международное сообщество сделать все возможное, чтобы не допустить повторения таких трагедий, "и обеспечить безопасность, уважение прав и достоинства всех людей". Слова понтифика цитирует РИА Новости.Только в июле итальянские службы спасли в Средиземном море около 450 мигрантов. 350 человек из них согласились принять Испания, Франция и Португалия. В июне Мадрид принял судно Aquarius с 629 мигрантами на борту, которое отказались впустить итальянские власти.