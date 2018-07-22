Число погибших при взрыве около аэропорта Кабула в Афганистане увеличилось до 16, ранены около 60 человек

Число погибших при взрыве около аэропорта Кабула в Афганистане увеличилось до 16, ранены около 60 человекЧисло погибших при взрыве около аэропорта имени Хамида Карзая в столице Афганистана увеличилось до 16, ранены около 60 человек. Об этом сообщает телеканал Tolo News.В сообщении уточняется, что взрыв произошел вскоре после прибытия в аэропорт вице-президента Абдул-Рашида Дустума. Министерство внутренних дел исламской республики подтвердило потери, уточнив, что многие из жертв были полицейскими."Взрыв произошел примерно в 5 часов вечера, сразу же после отъезда кортежа Дустума", — говорится на сайте телекомпании. Конвой Дустума не пострадал.Агентство "Пажвак" приводит данные полиции: террорист планировал взорвать себя рядом с Дустумом, однако афганские силовики опознали его и приказали остановиться. После чего смертник подорвал себя. Среди погибших 11 полицейских.Достум, ранее бежавший из страны после обвинений в пытках и похищениях людей, вернулся в Кабул из Турции в 16.30 по местному времени (14.30 по Москве). После прилета он отправился в ожидающую его бронированную машину. Колонну из сопровождавших Дустума машин приветствовали местные жители, собравшиеся у ворот аэропорта. Взрыв прогремел уже после того, как кортеж выехал из этого района.Сообщается, что на место трагедии прибыло не менее 10 машин скорой помощи. Пострадавшие доставлены в больницу.Это не первое покушение на Дустума. В 2005 году во время утренней молитвы террорист-смертник под видом нищего подошел к Абдул-Рашиду Дустуму в мечети за подаянием. Охрана преградила пут террористу, после чего он взорвал себя.