Госсекретарь США Майкл Помпео во время состоявшегося в субботу телефонного разговора обсудил с главой МИД РФ Сергеем Лавровым пути реализации идеи совместной борьбы с терроризмом и установления диалога между представителями бизнеса двух стран.

Госсекретарь США Майк Помпео в разговоре с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым заявил о нарушении Россией договоренностей о действиях на юго-западе Сирии. Об этом говорится на сайте Госдепартамента США.В ходе телефонного разговора, состоявшегося в субботу, был затронут широкий круг вопросов. Некоторые из них развивали тезисы, прозвучавшие на саммите в Финляндии на встрече президентов Путина и Трампа.Так, Помпео считает, что Россия нарушила свои обязательства на юго-западе Сирии. О каких обязательствах идет речь, не уточняется. Договоренности о перемирии на юго-западе Сирии были достигнуты в 2017 году между РФ, США и Иорданией. Часть этих территорий уже перешла под контроль сирийской армии.Помимо этого стороны обсудили реализацию идеи по координации контртеррористического процесса и общую цель налаживания диалога между частными, негосударственными предпринимательскими сообществами.