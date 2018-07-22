Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии. Порошенко считает это приближением к некой большой победе.

Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии. Порошенко считает это приближением к некой большой победе.Прошедшийпоединок между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усикомявил миру не только обладателя четырех чемпионских поясов, но и очереднуюпопытку Петра Порошенко заявить о силе Украины. Помимо обычного поздравленияглава государства заявил о борьбе, которая скоро приблизит страну к победе."Украинскийгимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашейборьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой,чемпион!", – написал он в Twitter после боя. Такие слова и политические мотивывызвали критику среди спортивных функционеров. Вице-президент Федерациипрофессионального бокса России Андрей Рябинский назвал "идиотизмом" словаПорошенко.По его мнению, глава государства, нашедший в Усике символ"украинской борьбы", напрасно связывает успех спортсмена с политикой. "Какже достали уже все переводить в политику! Идиотизм!" – написал Рябинский в своемTwitter.Напомним, что накануне Усик решением судей победил Гассиева в финале Всемирной боксерскойсуперсерии (WBSS) и стал обладателем титулов чемпиона мира в первом тяжеломвесе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерскойфедерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерскойассоциации (WBA).