Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии. Порошенко считает это приближением к некой большой победе.
Усик стал победителем Всемирной боксерской суперсерии. Порошенко считает это приближением к некой большой победе.
Прошедший
поединок между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком
явил миру не только обладателя четырех чемпионских поясов, но и очередную
попытку Петра Порошенко заявить о силе Украины. Помимо обычного поздравления
глава государства заявил о борьбе, которая скоро приблизит страну к победе.
"Украинский
гимн, который прозвучал сегодня в Москве на весь мир, – это символ нашей
борьбы, приближение нашей победы. Украина гордится тобой! Поздравляю с победой,
чемпион!", – написал он в Twitter после боя. Такие слова и политические мотивы
вызвали критику среди спортивных функционеров. Вице-президент Федерации
профессионального бокса России Андрей Рябинский назвал "идиотизмом" слова
Порошенко.
По его мнению, глава государства, нашедший в Усике символ
"украинской борьбы", напрасно связывает успех спортсмена с политикой. "Как
же достали уже все переводить в политику! Идиотизм!" – написал Рябинский в своем
Twitter.
Напомним, что накануне Усик решением судей победил Гассиева в финале Всемирной боксерской
суперсерии (WBSS) и стал обладателем титулов чемпиона мира в первом тяжелом
весе по версиям Всемирного боксерского совета (WBC), Международной боксерской
федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирной боксерской
ассоциации (WBA).