Послов, представляющих интересы России в 20 странах, познакомили с промышленным и экономическим потенциалом Ямала. Президент на днях поставил перед ними задачу — ориентировать дипломатию на деловой результат, освоение новых рынков, расширение доступа к передовым технологиям и инвестициям.

Послов, представляющих интересы России в 20 странах, познакомили с промышленным и экономическим потенциалом Ямала. Президент на днях поставил перед ними задачу — ориентировать дипломатию на деловой результат, освоение новых рынков, расширение доступа к передовым технологиям и инвестициям.Ямал в этом смысле — витрина будущего российской экономики: там в рекордные сроки вырос комплекс по сжижению природного газа и многофункциональный морской терминал. Первая очередь завода "Ямал СПГ" заработала в начале декабря прошлого года, покупателям отгружено уже три миллиона тонн сжиженного газа, передает "Россия 24".