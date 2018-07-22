Экстравагантный президент Наполи Аурелио Де Лаурентис в беседе с фанатами клуба заявил, что все те из них, кто остается недовольным вторым местом в чемпионате Италии по итогам прошлого сезона, должны начинать болеть за туринский Ювентус.

Экстравагантный президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис в беседе с фанатами клуба заявил, что все те из них, кто остается недовольным вторым местом в чемпионате Италии по итогам прошлого сезона, должны начинать болеть за туринский "Ювентус"."Может ли "Наполи" быть продан китайским бизнесменам? Вы все время об этом мечтаете? Вы, неаполитанцы, заслужили бы этого, если бы я продал клуб, — в своем стиле ответил на вопрос Де Лаурентис, слова которого приводит Спорт24.Ru со ссылкой на Football Italia. – Однако этого не произойдет пока я жив. В прошлом сезоне мы заставили всех считаться с собой. Вы не в курсе, что в Серии А 19 команд?"В ответ на это один из болельщиков ему сказал, что все хотят побеждать. Президент за словом в карман не полез: "Ну тогда вам всем нужно начинать болеть за "Ювентус". Вы тоже должны тратить деньги, чтобы у нас была возможность активнее вести трансферную политику. Мы свою часть работы выполняем".