Переживания на фоне семейного кризиса сказываются не только на здоровье, но и на внешнем виде Агаты. Примерение с мужем обернулось для нее вновь набранными килограммами.

Переживания на фоне семейного кризиса сказываются не только на здоровье, но и на внешнем виде Агаты. Примерение с мужем обернулось для нее вновь набранными килограммами.Агата Муцениеце,для которой последние месяцы были полны переживаний из-за проблем в браке исмерти бабушки, рассказала, что набрала вес. Теперь она вынуждена прятатьлишние килограммы под просторной одеждой. Впрочем, это подходит для ее работы –участие в новом проекте требовало некой солидной, ведь играть придется женщинусреднего возраста, а не молодую девушку. Набрать вес ее попросили по итогампрошедшего кастинга.Теперь веситбольше, чем перед началом съемок в телешоу "Голос.Дети". Именно после этого еераскритиковали за лишний вес и она села на жесткую диету, совместив это сзанятиями спортом. "Моя цель 54 килограмма", – говорила тогда актриса. Внастоящее время она вынуждена отказаться от режима, как того требует новаяроль. "Сейчас я вешу уже 60 килограммов, но я ловко маскирую это одеждой", -рассказывает Агата.Помимо переходав другую весовую категорию актриса сменила и цвет волос. Блондинка сделалакаре, а потом перекрасилась в огненный красный цвет. Что, по мнению,поклонников, добавило ей жесткости.Отметим, чторанее Аагата рассказала, что переживала в браке с актером Павлом Прилучнымнепростой период. Виной тому, по ее словам, темперамент обоих. Но сейчас все позади,утверждает она."Есличестно, я тяжело пережила все эти события. Это было важно, потому что за этотпериод мы поняли, что можем пережить все, что угодно, кроме того, чтобы не бытьвместе. И поэтому нам придется что-то делать с нашими характерами и искатьточки соприкосновения. Этим мы и займемся", – говорила Муцениеце.