Переживания на фоне семейного кризиса сказываются не только на здоровье, но и на внешнем виде Агаты. Примерение с мужем обернулось для нее вновь набранными килограммами.
Переживания на фоне семейного кризиса сказываются не только на здоровье, но и на внешнем виде Агаты. Примерение с мужем обернулось для нее вновь набранными килограммами.
Агата Муцениеце,
для которой последние месяцы были полны переживаний из-за проблем в браке и
смерти бабушки, рассказала, что набрала вес. Теперь она вынуждена прятать
лишние килограммы под просторной одеждой. Впрочем, это подходит для ее работы –
участие в новом проекте требовало некой солидной, ведь играть придется женщину
среднего возраста, а не молодую девушку. Набрать вес ее попросили по итогам
прошедшего кастинга.
Теперь весит
больше, чем перед началом съемок в телешоу "Голос.Дети". Именно после этого ее
раскритиковали за лишний вес и она села на жесткую диету, совместив это с
занятиями спортом. "Моя цель 54 килограмма", – говорила тогда актриса. В
настоящее время она вынуждена отказаться от режима, как того требует новая
роль. "Сейчас я вешу уже 60 килограммов, но я ловко маскирую это одеждой", -
рассказывает Агата.
Помимо перехода
в другую весовую категорию актриса сменила и цвет волос. Блондинка сделала
каре, а потом перекрасилась в огненный красный цвет. Что, по мнению,
поклонников, добавило ей жесткости.
Отметим, что
ранее Аагата рассказала, что переживала в браке с актером Павлом Прилучным
непростой период. Виной тому, по ее словам, темперамент обоих. Но сейчас все позади,
утверждает она.
"Если
честно, я тяжело пережила все эти события. Это было важно, потому что за этот
период мы поняли, что можем пережить все, что угодно, кроме того, чтобы не быть
вместе. И поэтому нам придется что-то делать с нашими характерами и искать
точки соприкосновения. Этим мы и займемся", – говорила Муцениеце.