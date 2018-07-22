В казахстанском городе Актау был смертельно ранен бывший игрок КВН. Он, как и погибший ранее фигурист Денис Тен, стал невольным участником уличной потасовки.
В казахстанском городе Актау был смертельно ранен бывший игрок КВН. Он, как и погибший ранее фигурист Денис Тен, стал невольным участником уличной потасовки.
Экс-участника
сборной команды Актобе КВН Данияра Алимбаева смертельно ранили в городе Актау. Инцидент
произошел в ночь на 21 июля возле одного из местных баров. От полученных
ранений он скончался, потеряв много крови.
Как
рассказал друг погибшего, Алимбаев не был участников драки, но в итоге досталось
и ему. Один из участников конфликта ударил его ножом в ногу, попав в артерию. Алимбаева
доставили в больницу и прооперировали, однако он потерял много крови и умер. Участники
кровавой потасовки уже задержаны, их трое, это местные жители. У погибшего
осталась жена и трое детей.
Отметим, что
недавно в схожей ситуации погиб бронзовый призер сочинской Олимпиады Денис Тен.
Он, выходя из кафе, увидел двух воров, которые снимали зеркала с его машины. В
завязавшейся драке спортсмен получил ножевое ранение и скончался от потери
крови. Подозреваемые в убийстве уже задержаны.