В казахстанском городе Актау был смертельно ранен бывший игрок КВН. Он, как и погибший ранее фигурист Денис Тен, стал невольным участником уличной потасовки.

В казахстанском городе Актау был смертельно ранен бывший игрок КВН. Он, как и погибший ранее фигурист Денис Тен, стал невольным участником уличной потасовки.Экс-участникасборной команды Актобе КВН Данияра Алимбаева смертельно ранили в городе Актау. Инцидентпроизошел в ночь на 21 июля возле одного из местных баров. От полученныхранений он скончался, потеряв много крови.Какрассказал друг погибшего, Алимбаев не был участников драки, но в итоге досталосьи ему. Один из участников конфликта ударил его ножом в ногу, попав в артерию. Алимбаевадоставили в больницу и прооперировали, однако он потерял много крови и умер. Участникикровавой потасовки уже задержаны, их трое, это местные жители. У погибшегоосталась жена и трое детей.Отметим, чтонедавно в схожей ситуации погиб бронзовый призер сочинской Олимпиады Денис Тен.Он, выходя из кафе, увидел двух воров, которые снимали зеркала с его машины. Взавязавшейся драке спортсмен получил ножевое ранение и скончался от потерикрови. Подозреваемые в убийстве уже задержаны.