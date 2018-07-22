Арестованная американскими спецслужбами россиянка Мария Бутина в апреле 2015 года принимала участие во встречах зампреда российского Центробанка Александра Торшина с двумя высокопоставленными чиновниками Минфина США и Федеральной резервной системы. По данным Reuters, это Стэнли Фишер и Натан Шитс.

Арестованная американскими спецслужбами россиянка Мария Бутина в апреле 2015 года принимала участие во встречах зампреда российского Центробанка Александра Торшина с двумя высокопоставленными чиновниками Минфина США и Федеральной резервной системы (ФРС). По данным Reuters, это Стэнли Фишер, в то время — заместитель председателя ФРС, — и тогдашний замминистра финансов по международным делам Натан Шитс.Отдельные встречи с Фишером и Шитсом были посвящены обсуждению взаимоотношений России и США в сфере экономики в период президентства Барака Обамы. Встречи организовывал американский Центр национальных интересов (Center for the National Interest), о чем и рассказал в своих отчетах.С этими отчетами и ознакомились в Reuters. Сообщается, что Бутина в то время работала помощницей Торшина и была его переводчиком на различных мероприятиях в Вашингтоне.Стэнли Фишер подтвердил агентству по электронной почте факт встречи с Торшиным и его переводчиком. Затруднившись вспомнить детали, он сообщил, что на встрече обсуждались "состояние российской экономики" и новая должность Торшина, назначенного зампредом ЦБ. Встречу с участием Бутиной 7 апреля 2015 года подтвердил на условиях анонимности и еще один источник.Согласно отчетам Центра национальных интересов, во время того визита Торшина в США с ним также встречался американский конгрессмен-республиканец из Техаса Рэнди Уэбер. Представительница последнего не ответила на звонки и электронные письма агентства с просьбой прокомментировать встречу.Марию Бутину обвиняют в работе агентом иностранного правительства без регистрации при Минюсте США, и в сговоре с целью такой работы. Это стандартные обвинения в делах о шпионаже, передает РИА Новости. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности.По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, задержание Бутиной непосредственно перед недавней встречей президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно имело целью как можно быстрее минимизировать позитивный эффект от саммита. По словам Захаровой, это создает впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, фактической базы для обвинений в адрес Бутиной нет, а претензии к ней, что называется, притянуты за уши.