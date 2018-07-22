Директор исследовательско-аналитического центра госкорпорации Роскосмос Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене как свидетель, сообщил начальник пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.

Директор исследовательско-аналитического центра госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене как свидетель, сообщил начальник пресс-службы "Роскосмоса" Владимир Устименко.Ранее в воскресенье он подтвердил информацию об аресте сотрудника ЦНИИмаш — головного научного института "Роскосмоса" — Виктора Кудрявцева. Устименко добавил, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия.В самом ЦНИИмаш информацию об аресте Кудрявцева не комментируют, пишет ТАСС.По имеющейся информации, 74-летний ученый находится в СИЗО "Лефортово". Кудрявцев задержан по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), арест произведен после обысков в ЦНИИмаш. Они прошли 20 июля в подмосковном Королеве в рамках расследования утечки за рубеж секретных российских разработок. Обыски прошли также в офисе директора исследовательско-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрия Пайсона. Он уже написал заявление об увольнении. Сейчас Пайсон в отпуске до начала августа, сразу после выхода на работу он покинет свою должность.