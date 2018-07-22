В Роскосмосе подтвердили арест сотрудника ЦНИИмаш по подозрению в госизмене.

Представитель корпорации "Роскосмос" подтвердил арест сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева по подозрению в государственной измене."Виктор Кудрявцев действительно арестован. Проводятся следственные действия", — приводит ТАСС слова представителя корпорации. В ЦНИИмаш пока не комментируют информацию об аресте Кудрявцева.Подробности пока не сообщаются. Ранее стало известно о задержании 74-летнего ученого. Он помещен в СИЗО "Лефортово". Кудрявцев задержан по статье 275 УК РФ ("Государственная измена"), арест произведен после обысков в ЦНИИмаш — головном научном институте госкорпорации "Роскосмос". Они прошли в пятницу в подмосковном Королеве в рамках расследования утечки за рубеж секретных российских разработок.На предмет сотрудничества с западными спецслужбами проверяются около десяти работников отрасли. ФСБ уже установила, что западная разведка располагает данными о российских разработках, проводившихся под грифом "совершенно секретно".В пресс-службе "Роскосмоса" заявляют, что глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в курсе следственных действий. Он поручил сотрудникам оказывать максимальное содействие следователям.Директор информационно-аналитического центра Объединенной ракетно-космической корпорации Дмитрий Пайсон, в офисе которого также прошли обыски, подал заявление об увольнении. Сейчас Пайсон находится в отпуске до начала августа, затем он покинет свою должность. Источники в "Роскосмосе" уточнили, что Пайсон проходит по делу как свидетель, его задержание не планируется.