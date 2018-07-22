Российский саблист Камиль Ибрагимов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Китае, завоевал бронзовую медаль. В полуфинале он уступил южнокорейскому спортсмену Киму Юнгвану со счетом 13:15 и не смог побороться за первое место на турнире. Тем не менее он стал обладателем бронзы.

Российский саблист Камиль Ибрагимов на чемпионате мира по фехтованию, который проходит в Китае, завоевал бронзовую медаль. В полуфинале он уступил южнокорейскому спортсмену Киму Юнгвану со счетом 13:15 и не смог побороться за первое место на турнире. Тем не менее он стал обладателем бронзы.Еще два россиянина Дмитрий Даниленко и Вениамин Решетников проиграли на стадии 1/32 финала. В решающем поединке мирового первенства Ким Юнгвану встретится с американцем Эли Дершвитцем.В соревнованиях среди женщин, которые также проходят в китайском городе Уси, лучшая из россиянок Татьяна Андрюшина не смогла выйти в четвертьфинал, уступив американке Кортни Харли.Напомним, что чемпионат мира по фехтованию завершится 27 июля.