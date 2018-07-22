Российский шахматист Ян Непомнящий оказался победителем турнира в немецком Дортмунде. В нем приняли участие восемь гроссмейстеров. Россиянин обыграл в заключительном туре немца Георга Майера и с 5 очками стал недосягаемым для преследователей.

Российский шахматист Ян Непомнящий оказался победителем турнира в немецком Дортмунде. В нем приняли участие восемь гроссмейстеров. Россиянин обыграл в заключительном туре немца Георга Майера и с 5 очками стал недосягаемым для преследователей.Непомнящий, играя белыми фигурами, завершил партию на 27-м ходу, когда его оппонент признал поражение.В турнире принял участие еще один представитель России Владимир Крамник, которому не удалось попасть в тройку призеров.